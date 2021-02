Rummenigge fa il tifo per l'Inter: "Dopo anni di sofferenza, è la grande favorita per lo scudetto"

Secondo lei questo è l'anno buono per l'Inter? Intervistato da Sky Sport, il CEO del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, risponde anche a questa domanda: "Ho visto il derby, mi è piaciuto il risultato e ho fatto i complimenti al mio amico Beppe Marotta. L'Inter dopo qualche anno di sofferenza è tornata alla grande, è la grande favorita per vincere lo scudetto e me lo auguro di cuore anche per i tifosi", ha detto il dirigente del Bayern, atteso stasera dalla sfida di Champions contro la Lazio.