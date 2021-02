Rummenigge: "L'Inter ha le carte migliori per vincere lo scudetto. Milan rinato"

vedi letture

L'ex Inter e storica bandiera del Bayern Monaco Karl Heinze Rummenigge ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera nella settimana del derby della Madonnina: "Il derby per me è speciale, ho fatto anche un gol molto bello e importante nel 2-2 del marzo '85. È la partita più importante dell'anno, a maggior ragione in questo momento. Spero che stavolta vinca l'Inter. Ha le carti migliori per vincere il titolo, tocca a lei continuare così". Poi su Maldini e i rivali del Milan: "Ha fatto bene a prendersi del tempo prima di iniziare. Sta facendo un ottimo lavoro. Il Milan è mancato molto a livello internazionale, ma ora è rinato".