Sabatini: "Mourinho alla Roma un colpo della madonna. Sarri-Lazio? Non me l'aspettavo"

Intervistato da Il Messaggero, l'ex Roma Walter Sabatini, oggi al Bologna, parla così di Josè Mourinho: "Un colpo della madonna, che intanto gli ha consentito di mettere un tappo al vaso di Pandora. Tutti dicono: ci penserà Mourinho".

Lotito ha risposto con Sarri.

"Non me lo aspettavo, grande mossa, mai avrei creduto che Lotito potesse pagare un allenatore tre milioni l'anno. Mica come ai miei tempi, che andavamo in Champions con Mutarelli e Cribari, con tutto il rispetto. Bisogna riconoscere che Lotito è un grande presidente, la Lazio è stata un vero prodigio in questi quindici anni, conti a posto, squadra sempre competitiva".