Sacchi su CDK: "Evidentemente non era un Signor Nessuno come hanno pensato al Milan"

Arrigo Sacchi, ex allenatore rossonero, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport in vista di Lazio-Atalanta di domani sera e ha detto la sua anche su Charles De Ketelaere, esploso alla corte di Gasperini dopo una deludente stagione al Milan: "Cosa penso di De Ketelaere? Che evidentemente non era un Signor Nessuno come hanno pensato quelli del Milan quando lo hanno ceduto, e nella sua crescita io ci vedo la mano di Gasperini. Ha saputo far rinascere un giocatore che ha notevoli qualità, lo ha stimolato e, quando ha capito che era il momento giusto, lo ha piazzato al centro del progetto. Gasp crede nel gioco, prima di ogni cosa, è la sua forza".

Di seguito il programma della 18esima giornata di Serie A:

28/12/2024 Sabato 15.00 EMPOLI-GENOA DAZN

28/12/2024 Sabato 15.00 PARMA-MONZA DAZN

28/12/2024 Sabato 18.00 CAGLIARI-INTER DAZN

28/12/2024 Sabato 20.45 LAZIO-ATALANTA DAZN/SKY

29/12/2024 Domenica 12.30 UDINESE-TORINO DAZN

29/12/2024 Domenica 15.00 NAPOLI-VENEZIA DAZN

29/12/2024 Domenica 18.00 JUVENTUS-FIORENTINA DAZN/SKY

29/12/2024 Domenica 20.45 MILAN-ROMA DAZN

30/12/2024 Lunedì 18.30 COMO-LECCE DAZN

30/12/2024 Lunedì 20.45 BOLOGNA-HELLAS VERONA DAZN/SKY