Sacchi sul Milan: "Squadra di giovani che passano facilmente dall'entusiasmo alla depressione"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha commentato così il deludente pareggio del Milan contro il Cagliari: "Cos’è successo ai rossoneri contro i sardi? Niente che non rientri nella logica delle cose. Il Milan è una squadra di giovani e i giovani passano facilmente dall’entusiasmo alla depressione. Io lo so bene, a Parma avevo una squadra di ventenni, vincemmo il campionato di Serie C, ma poi, nonostante giocassimo un bellissimo calcio, forse il più bello di quel torneo, non riuscimmo a fare il salto dalla B alla A perché ci mancava la malizia, l’esperienza".