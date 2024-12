Sacchi sulla Juventus al Mondiale per Club: "Motta è bravo, ma la sua rivoluzione andrà avanti?"

L’ex allenatore e commissario tecnico Arrigo Sacchi ha parlato a La Gazzetta dello Sport di oggi soffermandosi anche e soprattutto sul Mondiale per Club che si disputerà nel giugno prossimo. Oltre a tratteggiare l’Inter come assoluta favorita del torneo, Sacchi parla anche delle chance della Juventus.

Dice a proposito della squadra in bianconero: “Il lavoro che ha cominciato Thiago Motta richiede molto tempo e pazienza. Se riuscirà a far capire alla squadra le sue idee, allora a giugno la Juve potrà essere in buone condizioni. Nel girone ha il City, ma le altre due rivali (Al Ain e Wydad Casablanca, ndr) sono alla portata della Juve. Si tratta di capire quanto la rivoluzione impostata da Motta andrà avanti. Io credo che questo allenatore sia bravo”.

Intanto però la Juventus avrà da affrontare il Man City in Champions League, nella prossima tornata. Ne ha parlato così ieri sera Thiago Motta in conferenza stampa dopo il 2-2 con il Bologna, in risposta alla domanda se sia il momento migliore per affrontare la temibile squadra di Guardiola: "Non esiste un momento migliore per affrontare il City, squadra di quel livello. Daremo il nostro massimo, cercando di limitare il loro gioco e di esprimere il nostro".