Salernitana, Castori: "Promosso dopo aver superato le 500 panchine. Ora la salvezza"

Il tecnico della Salernitana Fabrizio Castori nel corso della festa per la promozione in Serie A ha parlato brevemente dal palco: "Bella coincidenza aver raggiunto e superato 500 panchine con la vittoria del campionato. Non mi ha regalato niente nessuno, è una promozione sudata e meritata oltre che cercata dall'inizio. Sono venuto con questo obiettivo, non mi sono mai fatto condizionare dagli umori. - conclude il mister come riporta Tuttosalernitana.com - Ora bisogna mantenere la categoria. Sono sicuro che faremo un campionato dignitoso, dopo aver raggiunto la serie A dobbiamo mantenerla".