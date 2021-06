Salernitana, l'ex Ventura: "Spero si risolva al più presto la diatriba della doppia proprietà"

Ospite di Lapresse l'ex allenatore della Salernitana Gian Piero Ventura ha fatto i complimenti ai granata per la stagione appena conclusa e parlato della situazione attuale sulla proprietà: "Sono felicissimo per i giocatori, la città, il ds e il dg. Faccio a tutti i complimenti. Una promozione assolutamente meritata. Spero si risolva al più presto la diatriba della doppia proprietà, la Salernitana merita di giocare in Serie A. Un grande in bocca al lupo per la massima serie raggiunta. Tornare su una panchina? Non lo so, ho fatto 37 anni di calcio ininterrotti. Se capita con il piacere di farlo sì, con l'obbligo di farlo no".