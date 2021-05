Salernitana, Viola il motore in mezzo al campo: avviati i contatti con l'agente

Si muove la Salernitana, alla ricerca di rinforzi dopo la storica promozione in serie A. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Castori ha individuato Nicolas Viola come uno dei possibili innesti per il centrocampo granata. 31 anni, contratto in scadenza a giugno, ci sono già stati i primi contatti con l'agente del giocatore, che ha aperto alla possibilità di trasferirsi in granata.