"Salvezza, ci sarà da lottare fino all'ultimo". Rivedi Prandelli alla vigilia dello Spezia

Il tecnico della Fiorentina, Cesare Prandelli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Spezia. Rivedi il video con le parole dell'allenatore sulla corsa salvezza: "La Fiorentina negli ultimi anni ha lottato per questa situazione, inutile negarlo. Due anni fa la salvezza è arrivata l'ultima giornata, l'anno scorso prima del Covid le cose non erano messe bene. Dobbiamo, a livello di programmazione, strutturare tutto in maniera diversa, siamo in questa posizione, ci siamo calati e tutti si sono resi conto che dobbiamo lottare per non retrocedere. Speriamo di fare 3 o 4 partite con tanti punti ma penso che fino alla fine della stagione il discorso sarà questo. Ci sono tante squadre forti nella nostra stessa situazione".