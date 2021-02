Samp, Ekdal: "Con la Lazio è mancato l'ultimo passaggio. Atalanta? Possiamo vincere"

Ospite di SampdoriaNews.net Albin Ekdal, centrocampista della formazione di Claudio Ranieri, dopo aver parlato del proprio futuro ha affrontato il tema della sconfitta contro la Lazio dell’ultimo fine settimana: "A Roma è mancato l'ultimo passaggio, cross, dettaglio per fare goal. Soprattutto nel secondo tempo abbiamo creato tanto per fare anche più di un goal. È mancato qualcosa lì davanti alla porta, poi non dobbiamo dimenticare che la Lazio è una squadra forte. Siamo però stati in partita fino all'ultimo secondo, credo che possiamo essere contenti della partita anche se abbiamo perso. Zero punti non è mai buono. Ci aspetta un tour de force con tante partite, cercheremo di vincerne il maggior numero possibile. L'Atalanta è un'altra squadra molto forte, a Bergamo abbiamo vinto, quindi possiamo vincere anche adesso. Dopo ci sarà il derby, una partita molto importante, bellissima da giocare, purtroppo senza tifosi. Non vedo l'ora di andare in campo contro il Genoa e vincere".