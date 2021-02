Samp, Ferrari: "Contento del rientro, non pensavo di trovarmi così bene. Peccato il KO"

Tornato in campo a due mesi dall'ultima partita, Alex Ferrari commenta così la sconfitta della sua Sampdoria contro la Lazio: "Abbiamo incontrato una grande squadra, ci rimane una grande prestazione. Meritavamo il pareggio, sono stati più bravi a difendere".

Il tuo rientro?

"È stata una bella soddisfazione, ho avuto un anno travagliato, speriamo di rimanerci per tempo. Devo ritrovare il ritmo partita, ma non pensavo di trovarmi così bene".

Avete cambiato modulo a gara in corso.

"Siamo abituati a cambiare, siamo molto duttili come squadra, non è stato un problema per noi".

Ora un mini ciclo con grandi avversarie.

"È iniziato oggi, sappiamo di dover fare tre grandi prestazioni. Oggi l'abbiamo fatta, ci è mancato soltanto il risultato".