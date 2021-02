Samp, Ranieri: "Se giochiamo come nella ripresa, altro che Europa. Andiamo in provincia"

Claudio Ranieri commenta ai microfoni di DAZN il pareggio per 1-1 della sua Sampdoria contro il Benevento: “Per come abbiamo giocato il secondo tempo, altro che Europa. Andiamo in provincia. Nel primo tempo abbiamo giocato discretamente, eravamo padroni del campo. Nel secondo tempo non so cosa sia successo: arruffoni. E il Benevento ha avuto due-tre palle gol per chiudere la partita: lì è stato bravo Audero e siamo stati fortunati. Poi abbiamo ricominciato a giocare e pareggiato. Un punto va benissimo, vista la gara. Era importante fare bene e portare via punti: non abbiamo fatto bene, ma abbiamo portato via punti”.

Nel primo tempo si arrabbiava tantissimo perché i suoi passavano all’indietro.

“Nel secondo tempo mi sono calmato perché stavamo giocando ancora peggio”.

In attacco Keita ha detto di essere molto ambizioso e di chiedere in questa squadra. Si sta guadagnando la sua fiducia?

“Ce l’ha già. È un ragazzo d’oro, s’impegna seriamente e raccoglie i frutti che semina. È una squadra che deve ambire a fare del suo meglio. Oggi ho visto il Benevento lottare col coltello tra i denti. Sapevano cosa dovevano fare, lo sapevamo anche noi ma non siamo stati così determinati”.

Nel finale ha fatto i complimenti a Inzaghi.

“Noi sapevamo per filo e per segno quello che facevano, dovevamo fare quello che abbiamo fatto negli ultimi 15 minuti. Abbiamo fatto bene nel primo tempo, poi è come se si sia spenta la luce e non lo accetto. Se alleno è perché sono ambizioso, mi voglio divertire e mi piace lottare”.