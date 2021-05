Sampdoria, a breve la verità su Ranieri. Intanto Ferrero ha contattato anche D'Aversa

Massimo Ferrero nelle prossime ore è atteso a Genova e in quel frangente potrebbe arrivare un incontro chiarificatore con Claudio Ranieri in vista della prossima stagione. L'attuale tecnico per restare dovrebbe tagliarsi l'ingaggio, ma non è questo il problema principale. Intanto Ferrero ha contattato anche D'Aversa, attuale tecnico del Parma che lascerà i Ducali a fine stagione. L'ingaggio dell'allenatore dei gialloblu è molto più basso dei 1,8 milioni di Ranieri, ovvero 750mila euro a stagione. Non è da escludere questo cambio, anche se lo stesso patron blucerchiato avrebbe altre soluzioni come quelle che portano a Italiano o Juric. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.