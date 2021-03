Sampdoria, brusca frenata nel girone di ritorno: solo una vittoria e sei punti dal giro di boa

vedi letture

Una brusca frenata. Dopo una prima parte di campionato positiva, la Sampdoria ha iniziato il girone di ritorno con più delusioni che gioie. Un piccolo passo indietro per la truppa di Claudio Ranieri che prima del giro di boa ha fatto vedere buone cose sul terreno di gioco, alternate anche a partite sottotono. La posizione in classifica però resta soddisfacente e confortante con 32 punti raccolti e soprattutto la zona pericolante tenuta sempre a distanza di sicurezza. I blucerchiati infatti sono lontani 12 punti dal Torino, che deve però recuperare due partire, e 10 dal Cagliari. Al di là di questo ottimo bottino accumulato, Quagliarella e soci ultimamente hanno rallentato vistosamente la loro corsa.

Solo sei punti nel girone di ritorno - Il girone di andata si era chiuso veramente col botto. Tre successi nelle ultime quattro partite, contro l'Inter e negli scontri diretti contro Udinese e Parma, avevano messo in sicurezza la formazione ligure ma dopo il giro di boa il meccanismo sembra essersi inceppato. Nel girone di ritorno la Samp ha collezionato solo sei punti come i gialloblu di D'Aversa e meglio solo di Benevento e Crotone, che rispettivamente hanno raccolto 4 e 3 punti. Nella casella dei successi c'è da annoverare solo quello casalingo contro la Fiorentina mentre tre sono stati i pareggi, contro Benevento, Genoa e Cagliari. E' anche vero che i blucerchiati hanno affrontato squadre del calibro di Juventus, Lazio e Atalanta ma lo scivolone contro il Bologna e il pari a tempo scaduto contro i rossoblu sardi rappresentano un'occasione persa.

Ora il Toro prima della sosta - Questa mattina la squadra tornerà al lavoro a Bogliasco per preparare il match di domenica pomeriggio. Al "Ferraris" arriverà il Torino di Davide Nicola, più che mai invischiato nella lotta per non retrocedere e che domani recupererà la sfida contro il Sassuolo. Occorrerà ritrovare la lucidità e le prestazioni che la squadra ha dimostrato di avere in passato per arrivare alla sosta con fiducia e con più tranquillità. Poi inizierà il gran finale di campionato che vedrà subito in serie le sfide con Milan, Napoli e Verona prima della doppia trasferta di Crotone e Reggio Emilia con il Sassuolo. La Sampdoria attende cosa fare da grande, parafrasando il suo tecnico Claudio Ranieri. E si prepara per il rush finale.