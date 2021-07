Sampdoria, Chabot: "Restare è la mia priorità, non vedo l'ora di conoscere D'Aversa"

Julian Chabot, difensore della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di trasfermarkt.com del proprio futuro e dell'arrivo di D'Aversa in panchina: "Per tanto tempo c’è stato una situazione strana, non era chiaro chi sarebbe stato il nuovo allenatore. Ora che è stato scelto D’Aversa non vedo l’ora di mettermi a sua disposizione. La Sampdoria è la mia priorità, ma come professionista sono aperto a tutto. Certo, non escludo di tornare in Germania, non sarebbe un problema, nemmeno il club in cui giocare. La mia famiglia ne sarebbe lieta, visto che sono all’estero da ormai quattro anni (ride)".