Sampdoria, dalla Scala del Calcio a testa altissima: una prova di maturità che vuole Ranieri

Un'impresa sfiorata. Accarezzata. E svanita soltanto nel finale con un gol di Hauge. La Sampdoria esce da San Siro con un pareggio che lascia un po’ di amaro in bocca ma tanta consapevolezza di aver disputato una partita importante nella scala del calcio. La prima frazione di gara è stata sontuosa con il gol del vantaggio che però non è arrivato. Nella ripresa, dopo il gol di Quagliarella, il rosso ad Adrien Silva ha messo in salita la partita ma, al netto del pareggio, i blucerchiati hanno dimostrato solidità e determinazione, caratteristiche che chiede mister Ranieri.

Prova di maturità - Il tecnico blucerchiato ha spesso parlato in fase di presentazione, e anche dopo le partite, che il finale di campionato servirà a capire cosa vorrà fare da grande la Sampdoria. Dopo la prova del "Meazza" possiamo considerare superata una prima prova di maturità. Non può che essere soddisfatto il tecnico che nel post partita ha esternato: "Siamo venuti qui per vincere. Siamo un po’ dispiaciuti per il gol subito nel finale, ma che partita della mia Samp". I ragazzi sono stati volitivi e di sostanza". Ora non bisogna abbassare la guardia e approcciare le prossime due partite casalinghe con il piglio giusto. Per concludere questa stagione con il sorriso.