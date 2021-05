Sampdoria, effetto Mourinho su Damsgaard: la Roma lo inserisce tra gli obiettivi

Mikkel Damsgaard è stato uno degli obiettivi di mercato del Tottenham di Mourinho nell'estate scorsa e ora, con il portoghese approdato nella capitale, è la Roma a pensare a lui per accontentare il nuovo tecnico che tornerà in Serie A dopo la fine della stagione in corso. Per il fantasista la concorrenza è ampia, visto che anche Juventus e Inter in Italia più alcuni club di Premier hanno bussato alla porta di Ferrero. Pagato 6,4 milioni di euro, ora ne vale almeno 20. A riportarlo è Tuttosport.