Sampdoria, fra domani e martedì incontro con D'Aversa: contatti anche per Pirlo

Sampdoria ancora alla ricerca di un tecnico. La rosa dei candidati è andata via via assottigliandosi e al momento resta un nome in corsa. Si tratta di Roberto D’Aversa. Il tecnico è ancora sotto contratto con il Parma ma, secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Secolo XIX, il ds Osti potrebbe incontrare fra domani e martedì l'allenatore. Restano vive le alternative Iachini e Giampaolo mentre, si legge, ieri ci sarebbe stato un contatto anche per Andrea Pirlo, che sarebbe una new entry.