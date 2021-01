Sampdoria, Gaston Ramirez verso la permanenza fino al termine del contratto

Gaston Ramirez potrebbe restare alla Sampdoria fino al termine del contratto, ovvero fino al prossimo giugno, senza cambiare maglia nel corso di questo mese di gennaio. Il giocatore, che è stato un'idea per l'Atalanta e non solo, con ogni probabilità terminerà la stagione andando via a parametro zero la prossima estate. A riportarlo è Tuttosport.