Sampdoria-Hellas, le formazioni ufficiali: Verre-La Gumina per Ranieri. Salcedo per Juric

La Sampdoria rivoluziona l'attacco e schiera La Gumina con Verre a supporto. A centrocampo Jankto e Damsgaard sono gli esterni con Adrien Silva al fianco di Thorbsy in mezzo. Confermata la difesa con Colley-Yoshida coppia centrale. L'Hellas risponde con Salcedo e Zaccagni dietro Lasagna e Barak arretrato in mezzo al campo al fianco di Sturaro. In difesa Dawidowicz affianca Gunter e Dimarco. Queste le formazioni ufficiali della sfida in programma alle ore 15:00

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello; Jankto, Silva, Thorsby, Damsgaard; Verre, La Gumina. Allenatore: Ranieri

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Dimarco; Faraoni, Sturaro, Barak, Lazovic; Salcedo, Zaccagni; Lasagna. Allenatore: Juric