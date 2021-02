Sampdoria, in estate sarà battaglia per Thorsby: anche l'Atalanta sull'ecocentrocampista

L'uomo costretto a saltare l'udienza con il Papa per una banale influenza (ma di questi tempi guai ad abbassare la guardia) torna titolare nel centrocampo della Sampdoria, contro quell'Atalanta che da tempo sta seguendo con attenzione i suoi progressi. Stiamo parlando di Morten Thorsby, centrocampista rivelazione dei blucerchiati: una scommessa vinta da parte del club di Ferrero, visto che in estate sarà sicuramente al centro di un'asta e la succosa plusvalenza è dietro l'angolo per la Samp. Sulle sue tracce, oltre alla Dea, ci sono anche club di Bundesliga e Premier League. In attesa di conoscere il suo futuro, Ranieri su gode l'ecocentrocampista. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.