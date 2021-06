Sampdoria, in settimana incontro con Giampaolo: l'ex Milan in vantaggio su D'Aversa

Testa a testa per la panchina della Sampdoria fra Marco Giampaolo e Roberto D'Aversa, con il primo che appare in vantaggio. Fra domani e giovedì - scrive La Gazzetta dello Sport - è previsto un incontro della Sampdoria con lo stesso Giampaolo per verificare la fattibilità dell'operazione. Serve un nome certo entro la fine del mese: c’è il mercato in entrata da pianificare e un ritiro estivo da mettere a punto. E, ovviamente, le scelte sugli uomini della Sampdoria che verrà dovranno tenere conto anche del dna tattico del nuovo allenatore. In questo senso Giampaolo è forse più rigoroso tatticamente rispetto a D’Aversa, ma avrebbe comunque il vantaggio di conoscere già bene la realtà blucerchiata.