Sampdoria, Keita su Quagliarella: "Che giochi o no, è sempre fondamentale per noi"

Nel corso della lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, l'attaccante della Sampdoria Keita Balde ha parlato anche di Fabio Quagliarella e dell'abbraccio alla fine della sfida con l'Inter, gara in cui Quagliarella era rimasto in panchina scatenando i rumors di mercato (la Juventus lo aveva chiesto alla Samp, ndr): "Fabio è un grande giocatore e un super professionista. Che giochi o no, è fondamentale per l’aiuto e per i consigli che offre. Ranieri? Lo ringrazierò sempre per la fiducia. Il gruppo, poi, è straordinario. Anche con Quagliarella c'era già un'amicizia lontano dal calcio. È stato facile inserirmi".