Sampdoria, Lovric nuova pista per il centrocampo

Secondo indiscrezioni raccolte in esclusiva da Sampdorianews.net la Sampdoria sta seguendo con grande attenzione Sandi Lovric, centrocampista classe '98 in forza al Lugano, si registrano i primi contatti tra i club. Dopo aver rappresentato la nazionale austriaca da 2013 al 2019 a livello giovanile, Lovric ha scelto la Slovenia, Paese dove ha vissuto con i genitori croati emigrati prima che la famiglia si trasferisse in Austria.

Si tratta di un interessante centrocampista centrale, completo in fase di copertura, conclusione da fuori e visione di gioco. Lo scorso marzo ha realizzato il goal vittoria della Slovenia ai danni della Croazia nel match di qualificazione ai Mondiali. Il Ct Matjaz Kez lo considera tra i punti cardine del nuovo gruppo sloveno. Nel 2019 il Bologna, dopo i precedenti sondaggi di Inter e Juventus, fu vicino all'ingaggio quando il calciatore si liberava a parametro zero dallo Sturm Graz. Alla fine la spuntò il Lugano, dove si è messo in mostra con una quindicina di assist e alcuni goal pesanti. Una pista d'attualità in casa Sampdoria.