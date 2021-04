Sampdoria-Napoli, le formazioni ufficiali: Osimhen vince il ballottaggio con Mertens

vedi letture

Il Napoli di Gattuso scende in campo a Genova contro la Sampdoria nella 30a giornata di campionato. Gara importante per gli azzurri che vogliono tornare a vincere dopo il ko contro la Juventus: Osimhen vince il ballottaggio con Mertens, ci sono ben cinque cambi rispetto la sfida di Torino. I blucerchiati confermano il 4-4-2 con Quagliarella e Gabbiadini in attacco, mentre Thorsby e Jankto si piazzano in cabina di regia. Ecco le scelte dei due tecnici:

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Jankto, Damsgaard; Quagliarella, Gabbiadini. Allenatore: Claudio Ranieri

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Gennaro Gattuso