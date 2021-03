Sampdoria, niente rinnovo per Regini: a fine stagione lascerà i bluerchiati

Secondo quanto riferito dal Secolo XIX, la Sampdoria ha già deciso di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno di Vasco Regini. Il difensore terminerà dunque la stagione in corso in blucerchiato e poi si svincolerà con l'obiettivo di trovare una nuova squadra da cui ripartire.