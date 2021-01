Sampdoria, Osti: "Futuro Keita? Ci sarà tempo, non ne abbiamo ancora parlato"

Ai microfoni di Sky Sport, nel pre partita di Sampdoria-Juventus, ha parlato Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria: “Non vedo il futuro di Quagliarella senza addosso la maglia della Sampdoria. Per noi è importantissimo, ha fatto tantissimi gol, penso che abbia fatto grandi cose con la Samp. Mi auguro possa rimanere con noi”.

Keita Balde sta facendo benissimo: avete parlato per comprarlo?

“Lui è in prestito, non ne abbiamo ancora parlato e dovremo vedere quale sarà il nostro futuro, Siamo contenti per la classifica, ma quest’anno ci sono tantissime sorprese sia davanti che dietro. L’anno scorso alcuni hanno sofferto anche dopo aver chiuso a 27 il girone d’andata, avremo tempo per costruire il nostro futuro”.

Continuerete a prendere giocatori garantendogli opportunità?

“Questa è un’analisi corretta, la Sampdoria negli ultimi anni ha puntato su giovani da valorizzare e per fare plusvalenze. Il mercato attuale e i futuri riserveranno amare sorprese, non sarà facile fare plusvalenze e dobbiamo cercare di mantenere la categoria e trovare il modo di capitalizzare. E questo si può fare con giocatori non più giovanissimi che possano far crescere i ragazzi”.