Sampdoria, Osti: "Rinnovo Quagliarella? Il presidente Ferrero ha un patto con lui"

vedi letture

Il direttore sportivo della Sampdoria, Carlo Osti, ha parlato a Sky Sport, prima del match contro lo Spezia: "Sanasi Sy? Stiamo facendo una trattativa per questo ragazzo, vediamo se andrà in porto. Si tratta di un giocatore dinamico, molto veloce, per adesso, però, siamo all'inizio della trattativa. Vedremo".

Damsgaard, da dove l'avete tirato fuori? Sta davvero stupendo?

"L'abbiamo preso dal Nordsjealland. Noi eravamo consapevoli della bravura del ragazzo, eravamo certi che facesse bene. Ci ha stupito il suo inserimento. Era un esterno nel 4-4-2, è stato provato anche come trequartista, in questo ruolo riesce ad essere più offensivo".

Quagliarella va in panca, ma il suo valore è indiscutibile...

"Quagliarella è un giocatore importantissimo, c'è poco da aggiungere. Io ho sempre detto che lui illumina la Sampdoria come la lanterna illumina Genova. Non riesco ad immaginare un suo futuro lontano da noi. Torregrossa è un ottimo giocatore, l'avevamo inseguito nella sessione precedente. Ha caratteristiche differenti da Quagliarella, il nostro obiettivo è mettere in difficoltà Ranieri".

Sul rinnovo di Quagliarella a quale punto siamo?

"Il presidente Ferrero ha un patto con lui".