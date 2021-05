Sampdoria, Ranieri: "Rinnovo? Penso solo ai 52 punti e ad arrivare subito dietro al Sassuolo"

vedi letture

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha così parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sulla Roma: “Mi è piaciuta la concentrazione, l’intensità: abbiamo fatto una buona partita, con qualche errore come succede nel gioco del calcio. Vorrei, come mantra, ripetere i 26 punti dell’andata e non è facile: siamo due punti sopra ma dietro spingono. Io vorrei finire dietro il Sassuolo, sarebbe veramente bello per noi. Sono arrivato a Genova e mi hanno detto che una volta salva, la squadra si lascia andare. Questo a me non piace e ai ragazzi ho chiesto di spingere ogni partita. La Roma sta attraversando un momento negativo, e ne abbiamo approfittato: di questo sono contento”.

Siete in striscia positiva.

“Sì, ci fa capire che siamo nella direzione giusta, è per come i ragazzi si allenano. Lo dicevo anche quando non arrivavano i risultati ma stavamo comunque gettando le basi per questo campionato. Corrono, lottano e si impegnano: questo mi piace”.

Adrien Silva si sta inserendo.

“Ancora i compagni non lo conoscono bene, sono abituati a giocare con Ekdal, ma Adrien è un giocatore stupendo, sempre a disposizione per smarcamento o verticalizzazione. Ho un buon centrocampo”.

Che sensazioni le lascia vedere la Roma così?

“Mi dispiace. Ai ragazzi ho detto che erano feriti ma avendo giocatori capaci di far gol ogni momento. Serviva concentrazione, saper tenere la palla e farli correre a vuoto perché giocando tutte queste partite non possono avere la birra nostra. Io da allenatore non mollerei mai, anche al ritorno di Europa League me la giocherei”.

Verre oggi particolarmente convincente?

“Lo è sempre, poi le partite riescono o meno. A Valerio non rimprovero nulla”.

Con Pioli è l’unico ad aver battuto l’Inter scudettata.

“Intanto faccio loro i complimenti, sopratutto a Conte: la squadra ha preso il suo carattere, ricordo che non voleva la pazza Inter. Complimenti, sono contento per lui”.

TMW: come le è parsa la trama offensiva dei suoi?

“Buona, abbiamo fatto un bel possesso. A volte si sbaglia l’ultimo passaggio ma fa parte del calcio”.

TMW: Audero si conferma su ottimi standard.

“Sta facendo un campionato strepitoso, non abbiamo preso gol ed è stato importante per noi. Se la Roma avesse riaperto la partita si sarebbe galvanizzata. Ci ha tolto le castagne dal fuoco”.

Pensa al rinnovo?

“No, ad arrivare a 52 punti. Siamo salvi ma non mi interessa, la meta è quella”.

Verre è per il futuro?

"Credo in questo ragazzo, avrebbe bisogno solo di giocare con più continuità".