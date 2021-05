Sampdoria-Roma, le formazioni ufficiali: Fonseca con Fuzato e due nove. Gabbiadini unica punta

Alle ore 20,45 scendono in campo Sampdoria e Roma, per chiudere la domenica della 34^ giornata di Serie A, che sarà conclusa domani da Torino-Parma. C’è poco in gioco: da un lato Samp già salva, dall’altro una Roma fuori da tutto in campionato, che dovrà evitare soprattutto il sorpasso del Sassuolo e mantenere almeno il piazzamento per la prima Conference League. Fonseca opera del turnover necessario sia per stanchezza che per assenze varie, e in porta ecco il terzo Fuzato alla seconda apparizione in campionato, la prima in stagione. In difesa si rivede Kumbulla, sulle fasce Santon e Peres. Cristante avanzato in mediana, mentre la vera novità sono le due punte pesanti, Dzeko e Mayoral, schierate assieme dal 1’ davanti al trequartista Mkhitaryan. Ranieri invece opta per un undici piuttosto compassato e compatto: 4-4-1-1 a linee strettissime, Jankto e Damsgaard sulle fasce, Verre dietro l'unica punta Gabbiadini. In panchina Quagliarella, Keita e Candreva, ancora non al meglio.

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Damsgaard, Thorsby, Adrien Silva, Jankto; Verre; Gabbiadini.

Allenatore: Ranieri.

Roma (3-4-1-2): Fuzato; Mancini, Smalling, Kumbulla; Santon, Villar, Cristante, Peres; Mkhitaryan; Mayoral, Dzeko.

Allenatore: Fonseca.