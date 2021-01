Sampdoria, Silva: "Contro la Juve la mia rivincita contro Ronaldo. Voglio l'Europeo"

Adrien Silva, centrocampista della Sampdoria e connazionale di Cristiano Ronaldo, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport in vista della sfida contro la Juventus: "Sarà la prima volta che affronterò CR7 in Italia ma ci siamo già affrontati in Champions quando giocavo nello Sporting Lisbona. Due sconfitte di misura, spero in una rivincita". Poi parlando dell'obiettivo Europeo: "E' concreto nella mia testa per questo era importante non sbagliare decisione per la mia carriera. Prima di venire in Italia ho parlato con Bruno Alves e con Bruno Fernandes, due amici. Cercavo informazioni sul vostro calcio, non potevo sbagliare". Poi parlando degli obiettivi della Samp: "Il nostro primo obiettivo è restare in A. Una volta raggiunto, potremo pensare ad altro. Secondo me abbiamo le capacità per fare di più".