Sampdoria, Thorsby: "Importante dare continuità, oggi occasione per fare bene"

Morten Thorsby, centrocampista della Sampdoria, parla ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dall'inizio della partita contro il Parma: “E’ fondamentale per noi, abbiamo vinto e perso, ora dobbiamo continuare con più vittorie in fila. E’ difficile perché incontriamo squadre differenti, dobbiamo giocare bene contro le squadre che giocano come Parma e Spezia, questa è un’occasione per fare bene".