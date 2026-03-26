Sapete che Pulisic, pur a secco da tre mesi, resta il migliore in Serie A? Infatti lui non si preoccupa

Christian Pulisic non sta vivendo esattamente il momento migliore della carriera. E di difficili, soprattutto quando è stato a Londra sponda Chelsea, ne ha passati. Al Milan, in generale, si è sempre trovato alla grande. Solo che, stavolta, non segna da tre mesi e, per uno come lui, il digiuno da gol e la carenza di prestazioni brillanti fanno rumore.

Non preoccupato

Lui, però, non si dice preoccupato: "Mi sento davvero in un buon momento e sto anche giocando bene. Quindi è stato un periodo piuttosto interessante. Ho sempre la sensazione che si possa giocare molto male e, se si segnano un paio di gol, la gente ti osanna. E può anche succedere il contrario. Bisogna semplicemente andare avanti. È così che va la carriera, con alti e bassi. Sto solo cercando di continuare a giocare bene, di essere in buona forma fisica e di sentirmi bene. E questa è la cosa più importante". Anche perché una statistica lo erge comunque a migliore in Italia: dal suo arrivo al Milan (2023/24), infatti, l'americano è l'unico giocatore di Serie A capace di segnare almeno 30 reti (31 goal) e fornire almeno 20 assist nel periodo nel torneo (20 assist).

Futuro

E non lo preoccupa nemmeno il futuro, con un rinnovo col Milan che, per ora, non decolla: "Credo che ci sia sempre un momento e un luogo adatti. Di solito non è quando sono nel pieno della stagione e sto giocando. Non parlo con il mio agente di club e di andare da qualche parte. Non mi tocca più di tanto, quindi non mi influenza minimamente. Certo, quando ci sarà il momento di parlarne e ci saranno delle opzioni, ma non è questo il momento. E sono felice di essere qui al momento. Quindi mi sto concentrando il più possibile su quello".