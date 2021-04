Saputo a Bologna dopo 14 mesi, Mihajlovic: "Meglio tardi che mai. Ci confronteremo"

Sinisa Mihajlovic ha parlato anche di Joey Saputo nel corso della conferenza stampa odierna, alla vigilia della sfida in cui il Bologna affronterà lo Spezia. Il presidente del club rossoblù è infatti tornato in Italia, 14 mesi dopo l'ultima volta: "Non vorrei affrontare nessun argomento con lui domani, perché domani l'unico argomento è lo Spezia. Siamo tutti concentrati sulla partita perché ok le prestazioni, ma abbiamo bisogno di punti e bisogna vincere, giocando bene o male, non mi interessa. Vogliamo mettere in cassaforte la salvezza. Poi dopo la partita vediamo cosa succederà. Sono 14 mesi che Saputo manca, quindi dopo ovviamente si affronteranno alcuni discorsi. Dispiace a tutti che si mancato per così tanto tempo, ma ha avuto i suoi buoni motivi. Comunque meglio tardi che mai".

