Sarri e la chiamata del Napoli a gennaio: "Ho detto che se volevano ero a disposizione per luglio"

Il Napoli a gennaio ha bussato alla porta di Maurizio Sarri. A confermarlo è il diretto interessato a Sportitalia: "Non avevo la certezza di poter essere molto utile in corsa. E non c'erano tanti presupposti. Tutte le società che mi hanno cercato durante la stagione hanno ricevuto la stessa risposta: che ero a disposizione, se volevano, per parlarne a luglio".

Quindi il Napoli non l'ha cercata a luglio. Ma a gennaio sì?

"Non era una trattativa vera e propria, solo un'informazione sulla disponibilità".

