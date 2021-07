Sarri: "Esterrefatto che De Zerbi vada all'estero, ha dimostrato di poter allenare una big"

Chi è il nuovo Maurizio Sarri? Nel corso dell’intervista rilasciata a Sportitalia, a rispondere è stato il diretto interessato: "A me piace molto De Zerbi. Sono esterrefatto dal fatto che un ragazzo di quella età scelga un'esperienza all'estero e non ci sia una grande che abbia pensato a lui. Secondo me ha fatto bene ad andare allo Shakhtar, mi dispiace non vederlo nel nostro campionato. Poi ci sono altri ragazzi giovani bravi, come Italiano o altri, ma De Zerbi penso abbia dimostrato di poter allenare una grande".

