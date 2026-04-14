Sarri sul futuro: "Parlerò con la Lazio. Fiorentina? Non so se avrò mai la fortuna di allenarla"

Nel corso della conferenza stampa che ha seguito la sfida persa contro la Fiorentina il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato anche del proprio futuro e del rapporto con la Fiorentina, club al quale è sempre stato legato, ma che non ha mai allenato.

Da dove riparte la Lazio? E da dove riparte Sarri?

"Sarri? Sentiamo quanto costa... Sono io che devo ascoltare la società. Se dipendesse da me gli farei spendere sul mercato 700 o 800 milioni. A livello di futuro sentiamo la società cosa ha in mente, se ha un programma. Faremo delle valutazioni: se loro sono contenti si troverà una soluzione, se non sono contenti si cercherà una via di uscita. Io quel che posso dire è che in questi giorni parlerò solo con la Lazio".

Si aspetta di tornare come candidato della panchina della Fiorentina?

"L'accoglienza del Franchi è stata emozionante. Nell'anno in cui sono stato fermo è stata la tifoseria che mi è stata più vicina. Forse perché sono cresciuto qui dietro in piazza Alberti... Probabilmente però non avrò mai la fortuna di allenare la Fiorentina".

Ha una soluzione su come trasformare in gol la mole di gioco?

"Se avevo la soluzione ero al Real Madrid. Le ultime due partita abbiamo trovato squadre che sono andate in vantaggio e hanno fatto un blocco bassissimo e segnare non è facile per nessuno. Se poi mi dite che il possesso palla non conta nulla, io non sono d'accordo. Il nostro problema è l'area di rigore, non il possesso".