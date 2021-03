Sassuolo, De Zerbi: "Dobbiamo ancora lavorare tanto per togliere alcuni difetti"

L’allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi ha commentato la sconfitta dei neroverdi contro l’Udinese al Dacia Arena per 2-0.

Cos’è mancato oggi al Sassuolo?

“Ci è mancata voglia di prenderci responsabilità nelle zone di campo che contano, ovvero gli ultimi trenta metri, dove con Traorè, Lopez e Berardi potevamo fare meglio, Berardi ci ha provato, gli altri meno. Sapevamo che non era facile perché l’Udinese è molto fisica, ma potevamo avere più coraggio in certe giocate”.

La formazione iniziale ha dato quello che ci si aspettava?

“Traorè e Raspadori hanno le qualità per fare un certo tipo di gioco, anche se Djuricic e Caputo sono più esperti. Fino al gol c’eravamo, poi si è fatto tutto difficile, dovremo analizzare il gol preso, in quei minuti è facile prendere gol se stacchi un attimo”

Il sistema dell’Udinese vi ha messo in difficoltà?

“L’Udinese ha una squadra forte, il sistema è fatto da quelli e l’Udinese ha giocatori importanti, quando scenderemo in campo attaccando meglio ci sarà un altro risultato”

Sembra un po’ arrabbiato per la prestazione:

“Non sono arrabbiato, ma siamo in una posizione di classifica dove con poche sconfitte scivoli indietro e il carro ancora più dietro sembra distante, quindi puoi mentalmente staccare, ma so che i miei non lo faranno, in allenamento danno sempre il massimo”.