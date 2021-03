Sassuolo, De Zerbi: "Dobbiamo prenderci la responsabilità di calciare, lo ha fatto solo Berardi"

vedi letture

Una sconfitta contro l'Udinese per il Sassuolo che non ha trovato spazi per rendersi pericolosa alla Dacia Arena, questo il commento ai microfoni di Sky Sport del tecnico neroverde Roberto De Zerbi. "E' stata una partita simile alle altre, non ho ancora parlato ai giocatori e non voglio andare oltre. Mi da fastidio la partita di oggi, tutto il gioco è finalizzato per poi andare a calciare ma non ci siamo mai presi la responsabilità di calciare oltre Berardi. Con Traoré e Raspadori potevano farlo per le loro qualità, nella ripresa abbiamo spinto un po' di più. Nel primo tempo la posizione di Maxime Lopez era alle spalle di Arslan e lo abbiamo trovato ma poi non abbiamo rischiato la giocata, abbiamo fatto troppo poco. Nel secondo siamo stati più arrembanti ma non è andata".

Si sono alzate troppo le aspettative?

"Credo la cosa opposta, ci sono mancati giocatori determinanti e nel mese di gennaio ci siamo staccati troppo dalle prime sette e siamo in una posizione di classifica dove rischi di stare nel limbo venendo ad Udine e non mettere tutto quello che avresti potuto. Adesso ci manca vincere due-tre partite per rivedere l'obiettivo che c'era all'inizio".

Il Sassuolo non è una squadra che ha problemi di gol, ci sono partite però come questa dove viene tutto meno. Serviva a gennaio un attaccante come Scamacca?

"Sicuramente Scamacca sarebbe stato una variabile importante per noi. Se valutiamo questa partita capita di trovare queste squadre così, una squadra che si difende così è portata ad essere più cattiva ma anche noi dobbiamo essere più cattivi. Non deve essere chi si difende ad essere più cattivo, anche l'attaccante è cattivo e non solo chi entra in scivolata".