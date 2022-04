Sassuolo, Dionisi: "Contatto Kyriakopoulos-Morata? Ero convinto annullassero il gol di Dybala"

Ospite di 'Calcio Totale' in onda sulla Rai, il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la sconfitta di questa sera contro la Juventus: "Il contatto Kyriakopoulos-Morata? Io ero tranquillo dopo il gol della Juve perché in panchina mi hanno rassicurato che avrebbero annullato. Rivedendolo ora devo dare ragione a chi dice che è fallo. Ho chiesto al quarto uomo se avessero rivisto l'episodio al termine del primo tempo e mi hanno detto di sì. Io a quel punto ho pensato a tranquillizzare i ragazzi perché erano nervosi. Peccato per la sconfitta perché per quanto abbiamo fatto e per gli episodi meritavamo di chiudere in vantaggio. Peccato. Noi giochiamo sempre per vincere: a volte ci riusciamo altre meno. Oggi abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare. Potevamo finalizzare di più o essere più bravi sul secondo gol della Juve. Ai ragazzi posso solo fare un plauso per una prestazione egregia. Raspadori? Ha risposto lui come tutti gli altri. Le mie parole dopo il Cagliari erano per stemperare le voci che ci sono attorno a ragazzi che sono alla prima stagione in Serie A e hanno bisogno di tempo".