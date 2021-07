Sassuolo, Dionisi: "Prime tre giornate complicate. Calendario asimmetrico cambierà poco"

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del sito ufficiale dopo la compilazione del nuovo calendario di Serie A per la stagione 2021/2022: “La grande novità è rappresentata dall’asimmetria del calendario: è una cosa nuova per tutti, sarà comunque interessante anche se non credo che cambierà il nostro approccio e la nostra preparazione alle gare. Belle e sicuramente complicate le prime tre giornate, il Sassuolo si troverà subito di fronte le recenti rivali con le quali si è giocato l’accesso alla Conference League lo scorso campionato. Sarà già un banco di prova impegnativo. A fine ottobre una partita sicuramente particolare ed emozionante per me quando di fronte mi troverò l’Empoli. Attenzione al finale di campionato che sarà tosto perché ci vedrà affrontare diversi top club”.