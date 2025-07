Ufficiale Sassuolo, ecco Fadera dal Como. Arriva in prestito con diritto di opzione e contro-opzione

"L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver acquisito, dal Como 1907, con la formula del prestito con diritto di opzione e contro-opzione, le prestazioni sportive del calciatore Alieu Fadera (attaccante, 2001)". Questo il comunicato con cui il club neroverde ufficializza l'operazione col Como:

"Fadera nasce il 3 novembre 2001 a Bakau, in Gambia, e inizia con il calcio nelle fila delle giovanili del Real de Banjul, si conquista il posto in prima squadra e dopo 24 reti in 55 presenze approda in Europa per giocare nel Pohronie, in Superliga. In Slovacchia colleziona 22 presenze e 5 gol nella stagione 2020-2021, e ad agosto passa in Belgio al Zulte Waregem: lì rimane per due stagioni collezionando 58 presenze, 9 gol e 8 assist.

La sua avventura in Jupiler Pro League continua al KRC Genk nella stagione 23/24: con la maglia biancoblu disputa 35 gare tra campionato, coppe europee e coppa nazionale segnando 3 reti e servendo 4 assist. Il 14 agosto 2024, l’attaccante gambiano viene acquistato dal Como e arriva in Serie A: con i lariani disputa 28 gare, mettendo a segno il suo primo gol in Italia il 24 settembre nel match vinto 3-2 contro l’Atalanta, oltre a 4 assist.

Dopo aver conquistato la medaglia di bronzo nella WAFU U-20 Championship con il Gambia, Fadera ha indossato 15 volte la maglia della nazionale maggiore partecipando anche alla Coppa d’Africa 2023. Da tutta la famiglia neroverde, benvenuto Alieu!".