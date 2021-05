Sassuolo, il rammarico di De Zerbi: "Fatta una grande gara. Abbiamo messo sotto la Juve"

Ai microfoni di DAZN dopo il 3-1 subito dal suo Sassuolo contro la Juventus, Roberto De Zerbi ha analizzato così la partita: “Io un’idea sulla partita me la sono fatta, perché non voglio essere di parte come qualcuno. Difficilmente chi perde dice di aver perso meritatamente. Secondo me abbiamo fatto una grande gara. Abbiamo messo sotto la Juve: anche se è ferita e non in piena salute, vuol dire tanto per noi”.

