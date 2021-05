Sassuolo, De Zerbi: "Peccato, abbiamo forzato troppo la giocata. Serviva più pazienza"

Dopo sei risultati utili il Sassuolo cede alla Juventus ma resta in corsa per un piazzamento in Europa vista la contemporanea sconfitta della Roma. Questo il pensiero di Roberto De Zerbi ai microfoni di DAZN: “Ho una mia idea sulla partita, però non voglio essere di parte. Abbiamo fatto una grande gara, andando sotto 2-0 nel primo tempo prendendo gol su una seconda palla e creato tantissimo. Dispiace perché nel secondo abbiamo forzato un po’ troppo ma per riprenderla dovevamo fare così. Sul gol di Dybala, Maxime Lopez ha forzato il passaggio mentre serviva un po’ più di pazienza però mettere sotto la Juve, seppur ferita, vuol dire tanto per noi”.

Dove può arrivare Raspadori?

“Raspadori è un giocatore forte e completo, un ragazzo già pronto, stasera ha segnato un grande gol e queste sono soddisfazioni per un allenatore”.

Il suo futuro è in Ucraina?

"Non voglio dribblare le domande sul futuro. Quando sarà il momento comunicheremo le decisioni. So la fortuna che ho nel lavorare per questa società però so anche che stiamo andando oltre ogni aspettativa iniziale. Sono un professionista che deve essere giudicato attraverso i risultati, questo è il punto. La società e i miei giocatori conoscono già la mia decisione”.