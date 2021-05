Sassuolo in dieci: espulso per doppio giallo Kyriakopoulos, autore dell'1-0 sulla Lazio

Mezz'ora più recupero con un uomo in meno per il Sassuolo, costretto a giocare in dieci per l'espulsione rimediata dal laterale sinistro Kyriakopoulos, che aveva aperto le danze al minuto 10 con una potente conclusione all'angolino. Secondo giallo per il greco, che lascia i suoi in dieci.