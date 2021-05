Sassuolo, Italiano resta il nome forte ma lo Spezia può tentarlo con la nuova proprietà

vedi letture

Vincenzo Italiano resta il nome forte per il Sassuolo ormai orfano di De Zerbi. L'allenatore dello Spezia ha rapito l'ad Carnevali per il suo impianto di gioco, ma ancora ci sono diverse carte in tavola visto che lo stesso tecnico a breve dovrà incontrare il nuovo proprietario dello Spezia Platek che potrebbe anche intrigarlo con la promessa di acquisti importanti. Italiano è molto legato alla squadra che ha portato in A ed ha legato molto anche con tutto l'ambiente. Questo può essere un ostacolo per i neroverdi che intanto passano al vaglio le alternative: da Stroppa a Dionisi passando per Zanetti e senza scordare lo svincolato Montella. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.