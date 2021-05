Sassuolo, Kyriakopoulos al 45': "Felice per il mio gol, puntiamo all'Europa"

Il Sassuolo chiude in vantaggio il primo tempo contro la Lazio grazie alla rete di Georgios Kyriakopoulos. A fine primo tempo è proprio l'esterno a raccontare le proprie emozioni: "Sono felice per il mio primo gol. Abbiamo ancora un tempo per vincere questa partita, ma pensiamo anche alla gara dello Spezia contro la Roma. Vediamo se riusciamo ad andare in Europa", le sue parole ai microfoni di Sky Sport.