Sassuolo, l'Atletico Mineiro ha formalizzato la prima offerta d'acquisto per Tressoldi

L'Atlético Mineiro spinge per Ruan Tressoldi, attualmente in prestito fino a metà stagione, ma destinato a rimanere nel club brasiliano. Secondo quanto riportato da O TEMPO Sport, l'Atlético avrebbe già formalizzato un'offerta di acquisto a titolo definitivo al Sassuolo e si dichiara ottimista sulla buona riuscita dell'operazione.

Oltre tre milioni nelle casse del Sassuolo

Il contratto di prestito del difensore con il club di Belo Horizonte è valido fino al 30 giugno di quest'anno, pertanto la dirigenza si è mossa rapidamente per finalizzare l'acquisto a titolo definitivo. Le cifre non sono state rese note ma si parla di un accordo possibile da 3,5 milioni di euro.

La stagione 2025/26 di Ruan Tressoldi

Ruan Tressoldi Netto, difensore centrale brasiliano, sta vivendo la stagione 2025/26 in prestito all’Atlético Mineiro dal Sassuolo (fino a giugno 2026, con opzione di acquisto).Fino a dicembre 2025 ha collezionato 11 presenze e 1 gol con il Galo, tutte in Série A 2025, contribuendo con buone prestazioni nel reparto difensivo.