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Ora è ufficiale: Hulk è un nuovo giocatore del Fluminense, ha firmato fino al 2027

Ora è ufficiale: Hulk è un nuovo giocatore del Fluminense, ha firmato fino al 2027TUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Yvonne Alessandro
Oggi alle 09:48Calcio estero
Yvonne Alessandro

Era nell'aria da tempo questo trasferimento e adesso è realtà. Dopo l'addio straziante all'Atletico Mineiro, Hulk firma ufficialmente con il Fluminense a 39 anni. "Ha firmato a titolo definitivo con il Tricolor fino al 31 dicembre 2027. L'atleta è stato svincolato dall'Atletico-MG senza costi per legarsi al club e potrà scendere in campo a partire dalla prossima finestra di calciomercato", l'annuncio del club brasiliano.

Hulk arriverà a Rio de Janeiro all'inizio della prossima settimana per aggregarsi alla sua nuova squadra e iniziare gli allenamenti presso il centro sportivo Carlos Castilho. Il primo contatto con la tifoseria tricolore avverrà sabato 16 maggio al Maracana, prima della partita contro il San Paolo valida per il campionato brasiliano. Da sempre contraddistinto dal 7 sulle spalle, la tradizione proseguirà anche al Flu, ma fino alla sosta delle competizioni per i Mondiali 2026. Dopodiché passerà a indossare la maglia numero 30.

Vincente ovunque abbia giocato, Hulk ha iniziato la carriera nel Vitoria, prima di trasferirsi nel calcio giapponese. In Europa ha difeso i colori del Porto tra il 2008 e il 2012, lì dove si è consolidato come uno dei principali attaccanti allora nel panorama internazionale. Dopo i grandi successi in Portogallo, è stato ceduto allo Zenit in Russia e, quattro anni dopo, allo Shanghai SIPG in Cina. Nel 2021 il ritorno in patria e la firma con l'Atletico Mineiro. Con il club di Belo Horizonte ha collezionato 140 gol, 56 assist e ha vinto il Campionato Brasiliano, la Coppa del Brasile, la Supercoppa del Brasile, oltre a essere stato cinque volte campione statale. Mentre in Nazionale verdeoro vanta la Confederations Cup del 2013 e la medaglia d'argento ai Giochi Olimpici di Londra 2012.

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